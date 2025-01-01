Фильм Семейное счастье
2025, Семейное счастье
Драма16+
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О фильме
После потери родителей Маша влюбляется всвоего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, иим предстоит пройти непростой путь кпониманию друг друга. Современем вбраке пара изменяется, ипростое чувство любви превращается вглубокую близость.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СТРежиссёр
Стася
Толстая
- АЛАктёр
Анвар
Либабов
- Актриса
Ирина
Розанова
- МГАктёр
Михаил
Гурай
- ПГАктриса
Полина
Гришина
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Мариэтта
Цигаль-Полищук
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Владислав
Ценёв
- Актриса
Елена
Морозова
- СТСценарист
Стася
Толстая
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- ААПродюсер
Анастасия
Акопян
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- Продюсер
Алексей
Учитель
- МШХудожница
Мария
Швачкина
- КБХудожница
Ксения
Беляева
- МСМонтажёр
Мария
Сидельникова
- ОТКомпозитор
Олег
Трояновский