Семейное счастье
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Семейное счастье

Фильм Семейное счастье

2025, Семейное счастье
Драма16+
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О фильме

После потери родителей Маша влюбляется всвоего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, иим предстоит пройти непростой путь кпониманию друг друга. Современем вбраке пара изменяется, ипростое чувство любви превращается вглубокую близость.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейное счастье»