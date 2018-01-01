Wink
Фильмы
Семейная хроника
Актёры и съёмочная группа фильма «Семейная хроника»

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейная хроника»

Режиссёры

Леонид Амальрик

Леонид Амальрик

Режиссёр

Актёры

Эраст Гарин

Эраст Гарин

Актёр
Н. Красина

Н. Красина

Актёр
Елена Понсова

Елена Понсова

Актриса
Владимир Шишкин

Владимир Шишкин

Актёр
Григорий Ярон

Григорий Ярон

Актёр

Сценаристы

Сергей Михалков

Сергей Михалков

Сценарист

Художники

Татьяна Сазонова

Татьяна Сазонова

Художница
Надежда Привалова

Надежда Привалова

Художница

Операторы

Михаил Друян

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Никита Богословский

Никита Богословский

Композитор