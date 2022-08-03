8.92020, The Croods: A New Age
Мультфильм, Комедия91 мин6+
Семейка Крудс: Новоселье (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Сиквел комедии о семье первобытных людей в поисках нового дома.
Первобытное семейство во главе с консерватором Гругом все еще ищет место, которое могло бы стать их домом. В конце концов поиски проводят их к окруженному стеной раю изобилия, где все утопает в зелени и еде, растущей на каждом шагу. Но вот беда, у этой идиллии уже есть хозяева — более развитые Беттерманы, которые создали здесь цивилизованный мир. Двум таким разным кланам предстоит найти общий язык, отбросить разногласия и объединится перед лицом новой опасности.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДКРежиссёр
Джоэль
Кроуфорд
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актриса
Клорис
Личмен
- КДАктёр
Кларк
Дьюк
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- КМАктриса
Келли
Мари Трэн
- ККАктриса
Кайли
Кроуфорд
- КХСценарист
Кевин
Хейгмен
- ПФСценарист
Пол
Фишер
- БЛСценарист
Боб
Логан
- МСПродюсер
Марк
Свифт
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- Актриса дубляжа
Нюша
Шурочкина
- Актёр дубляжа
Егор
Дружинин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ПЗХудожник
Питер
Заслав
- ДРМонтажёр
Джеймс
Райан
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо