Семейка Крудс: Новоселье (фильм, 2020) смотреть онлайн

Семейка Крудс: Новоселье
8.92020, The Croods: A New Age
Мультфильм, Комедия91 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Сиквел комедии о семье первобытных людей в поисках нового дома.

Первобытное семейство во главе с консерватором Гругом все еще ищет место, которое могло бы стать их домом. В конце концов поиски проводят их к окруженному стеной раю изобилия, где все утопает в зелени и еде, растущей на каждом шагу. Но вот беда, у этой идиллии уже есть хозяева — более развитые Беттерманы, которые создали здесь цивилизованный мир. Двум таким разным кланам предстоит найти общий язык, отбросить разногласия и объединится перед лицом новой опасности.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейка Крудс: Новоселье»