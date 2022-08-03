Семейка Крудс: Новоселье (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сиквел комедии о семье первобытных людей в поисках нового дома.



Первобытное семейство во главе с консерватором Гругом все еще ищет место, которое могло бы стать их домом. В конце концов поиски проводят их к окруженному стеной раю изобилия, где все утопает в зелени и еде, растущей на каждом шагу. Но вот беда, у этой идиллии уже есть хозяева — более развитые Беттерманы, которые создали здесь цивилизованный мир. Двум таким разным кланам предстоит найти общий язык, отбросить разногласия и объединится перед лицом новой опасности.

