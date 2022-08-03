Образцовая семья Джонсов поселяется в маленьком городке, и становится кумирами всех его жителей. Вот на кого хотят быть похожими все от мала до велика! Но на самом деле Джонсы — не супруги, и их дети — не настоящие. Нет, они не шпионы и не инопланетяне. Они сотрудники маркетинговой компании, нанятые чтобы рекламировать «идеальный» образ жизни.

