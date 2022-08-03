Семейка Джонсов (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, The Joneses
Драма, Мелодрама91 мин18+
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О фильме
Образцовая семья Джонсов поселяется в маленьком городке, и становится кумирами всех его жителей. Вот на кого хотят быть похожими все от мала до велика! Но на самом деле Джонсы — не супруги, и их дети — не настоящие. Нет, они не шпионы и не инопланетяне. Они сотрудники маркетинговой компании, нанятые чтобы рекламировать «идеальный» образ жизни.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДБРежиссёр
Деррик
Борте
- Актёр
Дэвид
Духовны
- Актриса
Деми
Мур
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актёр
Гэри
Коул
- ГХАктриса
Гленн
Хедли
- ЛХАктриса
Лорен
Хаттон
- КЕАктриса
Кристин
Евангелиста
- РПАктёр
Роберт
Пралго
- ДБСценарист
Деррик
Борте
- РТСценарист
Рэнди
Т. Динзлер
- ДБПродюсер
Деррик
Борте
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- НУКомпозитор
Ник
Урата