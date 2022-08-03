Семейка Джонсов
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Семейка Джонсов

Семейка Джонсов (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, The Joneses
Драма, Мелодрама91 мин18+

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О фильме

Образцовая семья Джонсов поселяется в маленьком городке, и становится кумирами всех его жителей. Вот на кого хотят быть похожими все от мала до велика! Но на самом деле Джонсы — не супруги, и их дети — не настоящие. Нет, они не шпионы и не инопланетяне. Они сотрудники маркетинговой компании, нанятые чтобы рекламировать «идеальный» образ жизни.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семейка Джонсов»