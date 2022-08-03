Wink
Фильмы
Семь лет в Тибете

Семь лет в Тибете (фильм, 1997) смотреть онлайн

9.01997, Seven Years in Tibet
Драма, Исторический130 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Австрийский скалолаз Хайнрих Харрер (Бред Питт) отправляется в Тибет покорять один из самых высоких пиков Гималайских гор. По иронии судьбы, герой со спутниками оказывается в плену в Британской колонии. Совершив побег, Хайнрих попадает в столицу Тибета Лхасу, где знакомится с древней философией буддизма и Далай Ламой.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семь лет в Тибете»