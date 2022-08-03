Семь лет в Тибете (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.01997, Seven Years in Tibet
Драма, Исторический130 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Австрийский скалолаз Хайнрих Харрер (Бред Питт) отправляется в Тибет покорять один из самых высоких пиков Гималайских гор. По иронии судьбы, герой со спутниками оказывается в плену в Британской колонии. Совершив побег, Хайнрих попадает в столицу Тибета Лхасу, где знакомится с древней философией буддизма и Далай Ламой.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время130 мин / 02:10
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Жан-Жак
Анно
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- БВАктёр
Б.Д.
Вонг
- МАктёр
Мако
- ДДАктёр
Дэнни
Дензонгпа
- ВВАктёр
Виктор
Вон
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- ЦЦАктёр
Цзямъян
Цзямцо Ванчук
- ЛТАктриса
Лакпа
Тсамшо
- ДПАктриса
Джетсун
Пема
- Сценарист
Бекки
Джонстон
- ГХСценарист
Генрих
Харрер
- Продюсер
Жан-Жак
Анно
- Продюсер
Иэн
Смит
- Продюсер
Джон
Х. Уильямс
- МБПродюсер
Майкл
Бесман
- РБПродюсер
Ричард
Б. Гудвин
- КМПродюсер
Катрин
Мулен
- КПХудожник
Клод
Паре
- ЭСХудожник
Энрико
Саббатини
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- НБМонтажёр
Ноэль
Буассон
- РФОператор
Робер
Фресс
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс