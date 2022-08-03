Семь лет в Тибете (фильм, 1997) смотреть онлайн

Австрийский скалолаз Хайнрих Харрер (Бред Питт) отправляется в Тибет покорять один из самых высоких пиков Гималайских гор. По иронии судьбы, герой со спутниками оказывается в плену в Британской колонии. Совершив побег, Хайнрих попадает в столицу Тибета Лхасу, где знакомится с древней философией буддизма и Далай Ламой.

