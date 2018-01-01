WinkФильмыСелфиманияАктёры и съёмочная группа фильма «Селфимания»
Актёры и съёмочная группа фильма «Селфимания»
Режиссёры
Актёры
АктрисаCaterina (segment "Temper Tantrum")
Катерина МуриноCaterina Murino
АктрисаIana (segment "Temper Tantrum")
Иева Андреевайте
АктёрGeorgi (segment "Temper Tantrum")
Алексей Воробьёв
АктрисаGirl
Джессика БелкинJessica Belkin
АктёрTaxi driver (segment "Temper Tantrum")
Олег Тактаров
АктрисаLetizia (segment "L'Amore Nonostante Tutto")
Милена ВукотичMilena Vukotic
АктёрAlfonso (segment "L'Amore Nonostante Tutto")
Андреа РонкатоAndrea Roncato
АктрисаLaura (segment "L'Amore Nonostante Tutto")
Бьянка НаппиBianca Nappi
АктрисаSarah (segment "Peak of emotions")
Катарина ХолубекKatharina Holoubek
АктёрLuca (segment "Peak of emotions")