Wink
Фильмы
Селфимания
Актёры и съёмочная группа фильма «Селфимания»

Актёры и съёмочная группа фильма «Селфимания»

Режиссёры

Франческо Коланджело

Франческо Коланджело

Francesco Colangelo
Режиссёр
Элли Зенгер-Вайс

Элли Зенгер-Вайс

Elly Senger-Weiss
Режиссёр
Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв

Режиссёр
Элизабетта Пеллини

Элизабетта Пеллини

Elisabetta Pellini
Режиссёр

Актёры

Катерина Мурино

Катерина Мурино

Caterina Murino
АктрисаCaterina (segment "Temper Tantrum")
Иева Андреевайте

Иева Андреевайте

АктрисаIana (segment "Temper Tantrum")
Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв

АктёрGeorgi (segment "Temper Tantrum")
Джессика Белкин

Джессика Белкин

Jessica Belkin
АктрисаGirl
Олег Тактаров

Олег Тактаров

АктёрTaxi driver (segment "Temper Tantrum")
Милена Вукотич

Милена Вукотич

Milena Vukotic
АктрисаLetizia (segment "L'Amore Nonostante Tutto")
Андреа Ронкато

Андреа Ронкато

Andrea Roncato
АктёрAlfonso (segment "L'Amore Nonostante Tutto")
Бьянка Наппи

Бьянка Наппи

Bianca Nappi
АктрисаLaura (segment "L'Amore Nonostante Tutto")
Катарина Холубек

Катарина Холубек

Katharina Holoubek
АктрисаSarah (segment "Peak of emotions")
Филипп Карнер

Филипп Карнер

Philipp Karner
АктёрLuca (segment "Peak of emotions")

Сценаристы

Франческо Коланджело

Франческо Коланджело

Francesco Colangelo
Сценарист
Элизабетта Пеллини

Элизабетта Пеллини

Elisabetta Pellini
Сценарист
Ханна Родригес

Ханна Родригес

Hannah Rodriguez
Сценарист
Элли Зенгер-Вайс

Элли Зенгер-Вайс

Elly Senger-Weiss
Сценарист

Продюсеры

Федор Крат

Федор Крат

Fyodor Krat
Продюсер
Иван Лопатин

Иван Лопатин

Продюсер
Юрий Кузнецов-Таёжный

Юрий Кузнецов-Таёжный

Продюсер

Операторы

Херман Дунцендорфер

Херман Дунцендорфер

Hermann Dunzendorfer
Оператор
Бласко Джурато

Бласко Джурато

Blasco Giurato
Оператор
Андрей Власов

Андрей Власов

Оператор

Композиторы

Алексей Воробьёв

Алексей Воробьёв

Композитор
Томас Катринер

Томас Катринер

Thomas Kathriner
Композитор