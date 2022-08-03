Селфимания (фильм, 2022) смотреть онлайн

Романтическая комедия из семи историй о тяге людей делать селфи и о том, как это влияет на их жизнь и отношения с близкими. Алексей Воробьев здесь и актер, и режиссер одной из новелл. Ветеран рок-сцены приезжает в Екатеринбург и после унижения на пресс-конференции объявляет конкурс на фото с собой. Тревел-блогерша, несмотря на шикарный образ жизни, остается несчастной, пока не встречает бизнесвумен из Италии и ее бойфренда. Эти и другие истории от авторов из самых разных стран переплетаются в причудливый альманах о современных отношениях.

