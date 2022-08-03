Селфимания (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Романтическая комедия из семи историй о тяге людей делать селфи и о том, как это влияет на их жизнь и отношения с близкими. Алексей Воробьев здесь и актер, и режиссер одной из новелл. Ветеран рок-сцены приезжает в Екатеринбург и после унижения на пресс-конференции объявляет конкурс на фото с собой. Тревел-блогерша, несмотря на шикарный образ жизни, остается несчастной, пока не встречает бизнесвумен из Италии и ее бойфренда. Эти и другие истории от авторов из самых разных стран переплетаются в причудливый альманах о современных отношениях.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ФКРежиссёр
Франческо
Коланджело
- ЭЗРежиссёр
Элли
Зенгер-Вайс
- Режиссёр
Алексей
Воробьёв
- ЭПРежиссёр
Элизабетта
Пеллини
- КМАктриса
Катерина
Мурино
- Актриса
Иева
Андреевайте
- Актёр
Алексей
Воробьёв
- ДБАктриса
Джессика
Белкин
- Актёр
Олег
Тактаров
- МВАктриса
Милена
Вукотич
- АРАктёр
Андреа
Ронкато
- БНАктриса
Бьянка
Наппи
- КХАктриса
Катарина
Холубек
- ФКАктёр
Филипп
Карнер
- ФКСценарист
Франческо
Коланджело
- ЭПСценарист
Элизабетта
Пеллини
- ХРСценарист
Ханна
Родригес
- ЭЗСценарист
Элли
Зенгер-Вайс
- ФКПродюсер
Федор
Крат
- ИЛПродюсер
Иван
Лопатин
- ЮКПродюсер
Юрий
Кузнецов-Таёжный
- ХДОператор
Херман
Дунцендорфер
- БДОператор
Бласко
Джурато
- АВОператор
Андрей
Власов
- Композитор
Алексей
Воробьёв
- ТККомпозитор
Томас
Катринер