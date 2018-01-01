Wink
Фильмы
Секс, наркотики и рок-н-ролл
Актёры и съёмочная группа фильма «Секс, наркотики и рок-н-ролл»

Режиссёры

Мат Уайткросс

Mat Whitecross
Режиссёр

Актёры

Энди Серкис

Andy Serkis
АктёрIan Dury
Наоми Харрис

Naomie Harris
АктрисаDenise Roudette
Рэй Уинстон

Ray Winstone
АктёрBill Dury
Оливия Уильямс

Olivia Williams
АктрисаBetty Dury
Ноэль Кларк

Noel Clarke
АктёрDesmond
Тоби Джонс

Toby Jones
АктёрHargreaves
Ральф Айнесон

Ralph Ineson
АктёрThe Sulphate Strangler
Макензи Крук

Mackenzie Crook
АктёрRussell Hardy
Билл Милнер

Bill Milner
АктёрBaxter Dury
Том Хьюз

Tom Hughes
АктёрChaz Jankel

Сценаристы

Пол Вира

Paul Viragh
Сценарист

Продюсеры

Дэмиэн Джонс

Damian Jones
Продюсер
Сара Арнотт

Sarah Arnott
Продюсер

Художники

Алекс Мэрден

Alex Marden
Художник

Операторы

Кристофер Росс

Christopher Ross
Оператор
Брайан Тьюфано

Brian Tufano
Оператор

Композиторы

Чэз Дженкел

Chaz Jankel
Композитор