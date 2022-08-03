Секс, наркотики и рок-н-ролл (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Sex & Drugs & Rock & Roll
Драма, Музыка110 мин18+
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О фильме
В фильме рассказывается история Иэна Дьюри, который, переболев в молодые годы полиомиелитом, становится в 1970-х гг. одним из основателей британского панк-движения.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Биография, Музыка
КачествоSD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МУРежиссёр
Мат
Уайткросс
- Актёр
Энди
Серкис
- Актриса
Наоми
Харрис
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актриса
Оливия
Уильямс
- НКАктёр
Ноэль
Кларк
- Актёр
Тоби
Джонс
- Актёр
Ральф
Айнесон
- МКАктёр
Макензи
Крук
- БМАктёр
Билл
Милнер
- ТХАктёр
Том
Хьюз
- ПВСценарист
Пол
Вира
- ДДПродюсер
Дэмиэн
Джонс
- САПродюсер
Сара
Арнотт
- АМХудожник
Алекс
Мэрден
- КРОператор
Кристофер
Росс
- БТОператор
Брайан
Тьюфано
- ЧДКомпозитор
Чэз
Дженкел