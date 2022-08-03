Секс, наркотики и рок-н-ролл
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Секс, наркотики и рок-н-ролл

Секс, наркотики и рок-н-ролл (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Sex & Drugs & Rock & Roll
Драма, Музыка110 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В фильме рассказывается история Иэна Дьюри, который, переболев в молодые годы полиомиелитом, становится в 1970-х гг. одним из основателей британского панк-движения.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb