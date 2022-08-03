Секреты секса и любви (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Kiki, el amor se hace
Мелодрама, Комедия97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Жарким летом в Мадриде пять пар в томлении страсти открывают для себя весьма неожиданные формы сексуального влечения. Изумление и страх перед неведомыми удовольствиями сменяются неконтролируемым желанием. Табу рушатся, и теперь ничто не в силах удержать героев от любовных экспериментов.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ПЛРежиссёр
Пако
Леон
- НдАктриса
Наталия
де Молина
- АГАктёр
Алехандро
Гарсия
- ДСАктёр
Джакобо
Санчес
- СРАктриса
Сильвия
Рей
- ПЛАктёр
Пако
Леон
- АКАктриса
Ана
Кац
- ЭРАктёр
Эдуардо
Рекабаррен
- БКАктриса
Белен
Куэста
- КПАктриса
Кандела
Пенья
- ЛКАктёр
Луис
Кальехо
- ДЛСценарист
Джош
Лоусон
- ПЛСценарист
Пако
Леон
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ЖБПродюсер
Жислен
Барруа
- ДХПродюсер
Джэми
Хилтон
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ППХудожник
Пепе
Пататин
- КдОператор
Кико
де ла Рика