Жарким летом в Мадриде пять пар в томлении страсти открывают для себя весьма неожиданные формы сексуального влечения. Изумление и страх перед неведомыми удовольствиями сменяются неконтролируемым желанием. Табу рушатся, и теперь ничто не в силах удержать героев от любовных экспериментов.

