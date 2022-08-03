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Секреты секса и любви

Секреты секса и любви (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Kiki, el amor se hace
Мелодрама, Комедия97 мин18+

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О фильме

Жарким летом в Мадриде пять пар в томлении страсти открывают для себя весьма неожиданные формы сексуального влечения. Изумление и страх перед неведомыми удовольствиями сменяются неконтролируемым желанием. Табу рушатся, и теперь ничто не в силах удержать героев от любовных экспериментов.

Страна
Испания
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секреты секса и любви»