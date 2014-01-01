Счастливого Рождества (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Happy Christmas
Драмы, Комедии78 мин18+
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Сюжет
Джефф и Келли счастливы вместе и воспитывают малыша. Но быт, хлопоты о ребенке и каждодневная рутина, кажется, потушили пожар, некогда пылавший между супругами. Все меняется, когда в доме появляется сестра Джеффа, двадцатилетняя Дженни, которая только что рассталась с парнем и готова к новым п�риключениям.
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Джо
Сванберг
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актриса
Мелани
Лински
- МВАктёр
Марк
Веббер
- ЛДАктриса
Лина
Данэм
- Актёр
Джо
Сванберг
- ДСАктёр
Джуд
Суонберг
- КСАктёр
Крис
Суонсон
- ЭКАктёр
Эльдар
Ким
- ММАктриса
Меган
Мерсье
- КРАктёр
Крис
Рентон
- Сценарист
Джо
Сванберг
- ПГПродюсер
Питер
Гилберт
- Продюсер
Джо
Сванберг
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- БРОператор
Бен
Ричардсон