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Счастливого Рождества

Счастливого Рождества (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Happy Christmas
Драмы, Комедии78 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Джефф и Келли счастливы вместе и воспитывают малыша. Но быт, хлопоты о ребенке и каждодневная рутина, кажется, потушили пожар, некогда пылавший между супругами. Все меняется, когда в доме появляется сестра Джеффа, двадцатилетняя Дженни, которая только что рассталась с парнем и готова к новым приключениям.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливого Рождества»

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