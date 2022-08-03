Счастливого дня смерти
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Счастливого дня смерти

Счастливого дня смерти (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.92017, Happy Death Day
Ужасы, Фантастика92 мин18+

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О фильме

Студентка-красавица Тереза гибнет от рук незнакомца в маске и воскресает вновь. Постепенно девушка понимает: у нее бесконечный запас жизней, а значит, есть шанс вычислить своего убийцу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Счастливого дня смерти»