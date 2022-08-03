Счастливого дня смерти (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.92017, Happy Death Day
Ужасы, Фантастика92 мин18+
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О фильме
Студентка-красавица Тереза гибнет от рук незнакомца в маске и воскресает вновь. Постепенно девушка понимает: у нее бесконечный запас жизней, а значит, есть шанс вычислить своего убийцу.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Детектив
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- КЛРежиссёр
Кристофер
Лэндон
- Актриса
Джессика
Рот
- ИБАктёр
Израэль
Бруссар
- РМАктриса
Руби
Модайн
- ЧЭАктёр
Чарльз
Эйткин
- ЛКАктриса
Лаура
Клифтон
- ДБАктёр
Джейсон
Бэйл
- РМАктёр
Роб
Мелло
- РМАктриса
Рэйчел
Мэттьюз
- РААктёр
Рэмси
Андерсон
- БЛАктёр
Брэйди
Льюис
- СЛСценарист
Скотт
Лобделл
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- Продюсер
Джейсон
Блум
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ММХудожница
Мэган
МакЛафлин
- ГПМонтажёр
Грегори
Плоткин
- ТООператор
Тоби
Оливер
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири