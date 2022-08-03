Сайлент Хилл (фильм, 2006) смотреть онлайн

Молодая мать Роуз отчаявшись найти лекарство от таинственного заболевания своей дочери Шэрон. Вместе они отправляются в Сайлент Хилл, город, название которого ее дочь постоянно твердит во сне. Роуз убеждена, что найдет там ответы, в которых так нуждается. Но, приехав в город, Шерон исчезает. В поисках дочери Роуз узнает об истории Сайлент Хилла...

