WinkФильмыСайлент Хилл 2 3DАктёры и съёмочная группа фильма «Сайлент Хилл 2 3D»
Актёры и съёмочная группа фильма «Сайлент Хилл 2 3D»
Режиссёры
Актёры
АктрисаHeather / Alessa
Аделаида КлеменсAdelaide Clemens
АктрисаDahlia
Дебора Кара АнгерDeborah Kara Unger
АктёрDouglas
Мартин ДонованMartin Donovan
АктёрLeonard
Малкольм МакдауэллMalcolm McDowell
АктёрClaudia Wolf
Кэрри-Энн МоссCarrie-Anne Moss
АктёрHarry
Шон БинSean Bean
АктрисаRose Da Silva
Рада МитчеллRadha Mitchell
Актёр
Роберто КампанеллаRoberto Campanella
АктрисаSharon / Young Alessa