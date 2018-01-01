Wink
Фильмы
Сайлент Хилл 2 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Сайлент Хилл 2 3D»

Режиссёры

М. Дж. Бассетт

M.J. Bassett
Режиссёр

Актёры

Аделаида Клеменс

Adelaide Clemens
АктрисаHeather / Alessa
Дебора Кара Ангер

Deborah Kara Unger
АктрисаDahlia
Мартин Донован

Martin Donovan
АктёрDouglas
Малкольм Макдауэлл

Malcolm McDowell
АктёрLeonard
Кэрри-Энн Мосс

Carrie-Anne Moss
АктёрClaudia Wolf
Шон Бин

Sean Bean
АктёрHarry
Рада Митчелл

Radha Mitchell
АктрисаRose Da Silva
Роберто Кампанелла

Roberto Campanella
Актёр
Эрин Питт

Erin Pitt
АктрисаSharon / Young Alessa

Сценаристы

М. Дж. Бассетт

M.J. Bassett
Сценарист
Лорен Хадида

Laurent Hadida
Сценарист
Хироюки Оваку

Hiroyuki Owaku
Сценарист
Кэйитиро Тояма

Keiichiro Toyama
Сценарист

Продюсеры

Дон Кармоди

Don Carmody
Продюсер
Хартли Горенштейн

Hartley Gorenstein
Продюсер
Лорен Хадида

Laurent Hadida
Продюсер
Сэмюэл Хадида

Samuel Hadida
Продюсер

Актёры дубляжа

Элиза Мартиросова

Актриса дубляжа
Николай Быстров

Актёр дубляжа
Елена Харитонова

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Олег Форостенко

Актёр дубляжа

Художники

Венди Партридж

Wendy Partridge
Художница

Операторы

Максим Александр

Maxime Alexandre
Оператор

Композиторы

Джефф Дэнна

Jeff Danna
Композитор