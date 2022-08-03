Сайлент Хилл 2 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Silent Hill: Revelation 3D
Ужасы, Триллер90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Хизер терзается ночными кошмарами с одиннадцатилетнего возраста и вынуждена со своим отцом постоянно менять место жительства, скрываясь от таинственных сил. Накануне своего восемнадцатого дня рождения Хизер обнаруживает, что еe отец исчез. Единственное, что она нашла дома — нарисованный на стене оккультный символ с надписью «отправляйся в Сайлент Хилл».
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb
- МДРежиссёр
М.
Дж. Бассетт
- АКАктриса
Аделаида
Клеменс
- ДКАктриса
Дебора
Кара Ангер
- Актёр
Мартин
Донован
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- Актёр
Кэрри-Энн
Мосс
- Актёр
Шон
Бин
- Актриса
Рада
Митчелл
- РКАктёр
Роберто
Кампанелла
- ЭПАктриса
Эрин
Питт
- МДСценарист
М.
Дж. Бассетт
- ЛХСценарист
Лорен
Хадида
- ХОСценарист
Хироюки
Оваку
- КТСценарист
Кэйитиро
Тояма
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- ХГПродюсер
Хартли
Горенштейн
- ЛХПродюсер
Лорен
Хадида
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ВПХудожница
Венди
Партридж
- МАОператор
Максим
Александр
- Композитор
Джефф
Дэнна