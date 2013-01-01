Сарила: Затерянная земля (мультфильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
Далеко на севере лагерь эскимосов-кочевников находится под угрозой голода и вымирания. Шаман племени, Крулик, не в силах помочь, и людей охватывает отчаяние. Некоторые из них обретают надежду в древней легенде о далeкой Сариле — земле, спрятанной среди ледников, в которой не существует холода и голода. Легенда гласит, что только те, кто чист сердцем, могут попасть в это священное место. Трое молодых людей соглашаются отправиться на поиски Сарилы, чтобы спасти своe племя. Среди них — юный Маркусси, обладающий способностями шамана. Предчувствуя, что его власть находится под угрозой, старый шаман пытается избавиться от своего соперника с помощью сил зла, пытаясь помешать миссии трeх молодых героев. Постепенно Маркусси понимает, что он должен не только найти Сарилу, но и разоблачить предателя Крулика…
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Информация
СтранаКанада
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы, Приключения
Рейтинг
- НСРежиссёр
Нэнси
Севард
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- РЛАктриса
Рашель
Лефевр
- ДМАктёр
Дастин
Миллиган
- ТРАктёр
Тим
Розон
- ЖБАктриса
Женевьев
Бюжо
- ДКАктёр
Джеймс
Кидни
- ТБАктёр
Тайрон
Бенскин
- АГАктриса
Анджела
Галуппо
- ИТАктёр
Илайс
Туфексис
- РХАктёр
Роберт
Хигден
- ПТСценарист
Пьер
Тремблэ
- СРПродюсер
Софи
Рой
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бескаравайный
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ГКАктриса дубляжа
Галина
Казакова