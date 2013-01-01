Сарила: Затерянная земля
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Детям
Сарила: Затерянная земля

Сарила: Затерянная земля (мультфильм, 2013) смотреть онлайн

8.82013, The Legend of Sarila
Мультфильмы, Приключения78 мин0+
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Сюжет

Далеко на севере лагерь эскимосов-кочевников находится под угрозой голода и вымирания. Шаман племени, Крулик, не в силах помочь, и людей охватывает отчаяние. Некоторые из них обретают надежду в древней легенде о далeкой Сариле — земле, спрятанной среди ледников, в которой не существует холода и голода. Легенда гласит, что только те, кто чист сердцем, могут попасть в это священное место. Трое молодых людей соглашаются отправиться на поиски Сарилы, чтобы спасти своe племя. Среди них — юный Маркусси, обладающий способностями шамана. Предчувствуя, что его власть находится под угрозой, старый шаман пытается избавиться от своего соперника с помощью сил зла, пытаясь помешать миссии трeх молодых героев. Постепенно Маркусси понимает, что он должен не только найти Сарилу, но и разоблачить предателя Крулика…

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы, Приключения

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сарила: Затерянная земля»