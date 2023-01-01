Санта Клаус (фильм, 1994) смотреть онлайн

Иногда чудо не посылаются небесами, а падает с крыши. Драмеди «Санта Клаус» — фильм о том, как произошедший в канун Рождества несчастный случай может полностью изменить жизнь.



Это самый странный праздник в жизни Скотта Кэлвина. Сначала он сжег рождественский ужин, затем стал причиной исчезновения Санта Клауса. Все, что осталось от старичка, — костюм и сани с оленями. Примерять шубу деда, кстати, было ошибкой: теперь Скотт — не обычный мужчина, а новый Санта, с магической бородой и внезапной тягой к молоку и печеньям. Но быть хранителем Рождества не так весело, как кажется: мужчине приходится убеждать окружающих, что он не сошел с ума, и бороться за право видеть сына.



Если ищете кино о том, как любой человек может стать чудом для своего ребенка — это идеальный фильм на зимний вечер. Смотреть «Санта Клаус» — значит снова поверить в волшебство. Или хотя бы в оленей на крыше.



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