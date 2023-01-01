Санта Клаус (фильм, 1994) смотреть онлайн
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О фильме
Иногда чудо не посылаются небесами, а падает с крыши. Драмеди «Санта Клаус» — фильм о том, как произошедший в канун Рождества несчастный случай может полностью изменить жизнь.
Это самый странный праздник в жизни Скотта Кэлвина. Сначала он сжег рождественский ужин, затем стал причиной исчезновения Санта Клауса. Все, что осталось от старичка, — костюм и сани с оленями. Примерять шубу деда, кстати, было ошибкой: теперь Скотт — не обычный мужчина, а новый Санта, с магической бородой и внезапной тягой к молоку и печеньям. Но быть хранителем Рождества не так весело, как кажется: мужчине приходится убеждать окружающих, что он не сошел с ума, и бороться за право видеть сына.
Если ищете кино о том, как любой человек может стать чудом для своего ребенка — это идеальный фильм на зимний вечер. Смотреть «Санта Клаус» — значит снова поверить в волшебство. Или хотя бы в оленей на крыше.
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Рейтинг
- ДПРежиссёр
Джон
Паскуин
- ТААктёр
Тим
Аллен
- ДРАктёр
Джадж
Райнхолд
- Актриса
Венди
Крюсон
- ЭЛАктёр
Эрик
Ллойд
- ДКАктёр
Дэвид
Крамхолц
- ЛБАктёр
Ларри
Бранденбург
- МГАктриса
Мэри
Гросс
- ПТАктриса
Пейдж
Тамада
- ПБАктёр
Питер
Бойл
- ДСАктриса
Джудит
Скотт
- ЛБСценарист
Леонардо
Бенвенути
- СРСценарист
Стив
Рудник
- БРПродюсер
Брайан
Рейли
- ДСПродюсер
Джеффри
Сильвер
- КБПродюсер
Кэролайн
Барон
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- ЛБМонтажёр
Ларри
Бок
- УЛОператор
Уолт
Ллойд