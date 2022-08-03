Самый лучший папа (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, World's Greatest Dad
Драма, Комедия94 мин18+
О фильме
Учитель средней школы Лэнс Клейтон всегда мечтал стать богатым и известным писателем, но не случилось. Он по-прежнему преподаeт поэзию малолеткам. Учитель искусства Клэр, с которой он встречается, не только не хочет серьезных отношений, но и скрывает их роман. Сын Кайл отца ни во что не ставит. И всe же Лэнс Клейтон найдeт короткий, но скандальный путь к известности и тогда ему останется ответить себе только на один вопрос: как можно с такой популярностью жить?
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БГРежиссёр
Бобкэт
Голдтуэйт
- Актёр
Робин
Уильямс
- Актёр
Дэрил
Сабара
- АГАктриса
Алекси
Гилмор
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ДПАктёр
Джеффри
Пирсон
- ГСАктёр
Генри
Симмонс
- Актёр
Тоби
Хасс
- ММАктриса
Морган
Мерфи
- НГАктриса
Наоми
Глик
- ДСАктёр
Дэн
Спенсер
- БГСценарист
Бобкэт
Голдтуэйт
- ХГПродюсер
Ховард
Гертлер
- РКПродюсер
Ричард
Келли
- ШМПродюсер
Шон
Маккиттрик
- ТППродюсер
Тим
Перелл
- СдХудожница
Сара
де Са Рего