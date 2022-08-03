Самый лучший папа (фильм, 2009) смотреть онлайн

Самый лучший папа
Самый лучший папа

2009, World's Greatest Dad
Драма, Комедия94 мин18+

О фильме

Учитель средней школы Лэнс Клейтон всегда мечтал стать богатым и известным писателем, но не случилось. Он по-прежнему преподаeт поэзию малолеткам. Учитель искусства Клэр, с которой он встречается, не только не хочет серьезных отношений, но и скрывает их роман. Сын Кайл отца ни во что не ставит. И всe же Лэнс Клейтон найдeт короткий, но скандальный путь к известности и тогда ему останется ответить себе только на один вопрос: как можно с такой популярностью жить?

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb