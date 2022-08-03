Самый лучший папа (фильм, 2009) смотреть онлайн

Учитель средней школы Лэнс Клейтон всегда мечтал стать богатым и известным писателем, но не случилось. Он по-прежнему преподаeт поэзию малолеткам. Учитель искусства Клэр, с которой он встречается, не только не хочет серьезных отношений, но и скрывает их роман. Сын Кайл отца ни во что не ставит. И всe же Лэнс Клейтон найдeт короткий, но скандальный путь к известности и тогда ему останется ответить себе только на один вопрос: как можно с такой популярностью жить?

