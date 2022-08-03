С Новым годом!
Wink
Фильмы
С Новым годом!
8.32019, Stastny novy rok
Мелодрама, Комедия92 мин18+

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С Новым годом! (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Любовь принимает множество форм и в конце концов находит каждого. Романтическая история на фоне сказочных заснеженных Высоких Татрах, которая начинается незадолго до Рождества и заканчивается в Новый год.

Группа друзей, их родственники и совершенно незнакомые люди встречаются в одном месте. У каждого из них здесь своя история. За несколько дней отпуска один из них столкнется прежде всего с неловкостью, другой — с жизненными трудностями или переменами, кто-то — с прежней, а кто-то, наоборот, с будущей любовью. Но есть много романтических и комичных ситуаций и один большой сюрприз, ожидающий всех.

Страна
Словакия, Чехия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «С Новым годом!»