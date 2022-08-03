8.32019, Stastny novy rok
Мелодрама, Комедия92 мин18+
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С Новым годом! (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Любовь принимает множество форм и в конце концов находит каждого. Романтическая история на фоне сказочных заснеженных Высоких Татрах, которая начинается незадолго до Рождества и заканчивается в Новый год.
Группа друзей, их родственники и совершенно незнакомые люди встречаются в одном месте. У каждого из них здесь своя история. За несколько дней отпуска один из них столкнется прежде всего с неловкостью, другой — с жизненными трудностями или переменами, кто-то — с прежней, а кто-то, наоборот, с будущей любовью. Но есть много романтических и комичных ситуаций и один большой сюрприз, ожидающий всех.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ЯКРежиссёр
Якуб
Кронер
- Актриса
Татьяна
Паугофова
- ЖНАктриса
Жужана
Норисова
- АЛАктриса
Антония
Лискова
- ГМАктриса
Габриэла
Марчинкова
- ЯПАктёр
Якуб
Прахарж
- ЭВАктриса
Эмилия
Вашарёва
- ИБАктёр
Иржи
Бартошка
- КТАктриса
Каролина
Ткачова
- НПАктриса
Нина
Петриковичова
- АКАктриса
Анна
Кадержавкова
- ПРАктриса дубляжа
Полина
Ртищева
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дуженкова
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс