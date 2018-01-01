Wink
С любовью, Саймон
Актёры и съёмочная группа фильма «С любовью, Саймон»

Режиссёры

Грег Берланти

Greg Berlanti
Режиссёр

Актёры

Ник Робинсон

Nick Robinson
АктёрSimon
Дженнифер Гарнер

Jennifer Garner
АктрисаEmily
Джош Дюамель

Josh Duhamel
АктёрJack
Кэтрин Лэнгфорд

Katherine Langford
АктрисаLeah
Александра Шипп

Alexandra Shipp
АктрисаAbby
Логан Миллер

Logan Miller
АктёрMartin
Кейнан Лонсдейл

Keiynan Lonsdale
АктёрBram
Хорхе Лендеборг мл.

Jorge Lendeborg Jr.
АктёрNick
Талита Бейтман

Talitha Eliana Bateman
АктрисаNora (в титрах: Talitha Bateman)
Тони Хейл

Tony Hale
АктёрMr. Worth

Сценаристы

Исаак Аптакер

Isaac Aptaker
Сценарист
Бекки Альберталли

Becky Albertalli
Сценарист

Продюсеры

Тимоти М. Борн

Timothy M. Bourne
Продюсер
Марти Бауэн

Marty Bowen
Продюсер
Вик Годфри

Wyck Godfrey
Продюсер

Художники

Эрик Даман

Eric Daman
Художник

Монтажёры

Гарри Жиержиан

Harry Jierjian
Монтажёр

Композиторы

Роб Симонсен

Rob Simonsen
Композитор