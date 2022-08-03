Ржавчина и кость (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.72012, De rouille et d'os
Драма, Мелодрама117 мин18+
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О фильме
Отец-одиночка по имени Али переезжает из Франции на Антибские острова, к сестре. Там он встречает удивительную женщину - Стефани, которая работает дрессировщиком касаток в местном океанариуме. Они не созданы друг для друга и только трагедия смогла соединить этих людей. Стефани потеряла ноги и Али стал ее главным помощником.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Жак
Одиар
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актёр
Маттиас
Шонартс
- АВАктёр
Арман
Вердюр
- ССАктриса
Селин
Саллетт
- КМАктриса
Корин
Мазьеро
- Актёр
Були
Ланнерс
- ЖКАктёр
Жан-Мишель
Коррейя
- ЯШАктёр
Янник
Шуара
- МФАктёр
Мурад
Фрарема
- ФМАктёр
Фред
Мену
- Сценарист
Жак
Одиар
- ТБСценарист
Тома
Бидеген
- Продюсер
Жак
Одиар
- МКПродюсер
Мартин
Кассинелли
- ПКПродюсер
Паскаль
Кошето
- ЖДПродюсер
Жан-Пьер
Дарденн
- ЯМХудожник
Янн
Мегар
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- БПХудожник
Борис
Пио
- ЖВМонтажёр
Жюльетт
Вельфлинг
- СФОператор
Стефан
Фонтен
- АДКомпозитор
Александр
Деспла