Ржавчина и кость
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Ржавчина и кость

Ржавчина и кость (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.72012, De rouille et d'os
Драма, Мелодрама117 мин18+

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О фильме

Отец-одиночка по имени Али переезжает из Франции на Антибские острова, к сестре. Там он встречает удивительную женщину - Стефани, которая работает дрессировщиком касаток в местном океанариуме. Они не созданы друг для друга и только трагедия смогла соединить этих людей. Стефани потеряла ноги и Али стал ее главным помощником.

Страна
Сингапур, Бельгия, Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ржавчина и кость»