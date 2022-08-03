Отец-одиночка по имени Али переезжает из Франции на Антибские острова, к сестре. Там он встречает удивительную женщину - Стефани, которая работает дрессировщиком касаток в местном океанариуме. Они не созданы друг для друга и только трагедия смогла соединить этих людей. Стефани потеряла ноги и Али стал ее главным помощником.

