WinkФильмыРыба моей мечтыАктёры и съёмочная группа фильма «Рыба моей мечты»
Актёры и съёмочная группа фильма «Рыба моей мечты»
Актёры
АктёрDr. Alfred Jones
Юэн МакгрегорEwan McGregor
АктрисаHarriet
Эмили БлантEmily Blunt
АктрисаPatricia Maxwell
Кристин Скотт ТомасKristin Scott Thomas
АктёрSheikh Muhammed
Амр ВакедAmr Waked
АктрисаAshley
Катрин СтэдменCatherine Steadman
АктёрCapt. Robert Mayers
Том МисонTom Mison
АктрисаMary Jones
Рэйчел СтирлингRachael Stirling
АктёрPeter Maxwell
Том БирдTom Beard
АктрисаBetty
Джилл БейкерJill Baker
АктёрBernard Sugden