Рыба моей мечты
Актёры и съёмочная группа фильма «Рыба моей мечты»

Режиссёры

Лассе Халльстрём

Lasse Hallström
Режиссёр

Актёры

Юэн Макгрегор

Ewan McGregor
АктёрDr. Alfred Jones
Эмили Блант

Emily Blunt
АктрисаHarriet
Кристин Скотт Томас

Kristin Scott Thomas
АктрисаPatricia Maxwell
Амр Вакед

Amr Waked
АктёрSheikh Muhammed
Катрин Стэдмен

Catherine Steadman
АктрисаAshley
Том Мисон

Tom Mison
АктёрCapt. Robert Mayers
Рэйчел Стирлинг

Rachael Stirling
АктрисаMary Jones
Том Бирд

Tom Beard
АктёрPeter Maxwell
Джилл Бейкер

Jill Baker
АктрисаBetty
Конлет Хилл

Conleth Hill
АктёрBernard Sugden

Сценаристы

Саймон Бофой

Simon Beaufoy
Сценарист
Пол Тордей

Paul Torday
Сценарист

Продюсеры

Пол Уэбстер

Paul Webster
Продюсер
Ники Кентиш Барнс

Nicky Kentish Barnes
Продюсер

Художники

Джулиан Дэй

Julian Day
Художник

Операторы

Терри Стэйси

Terry Stacey
Оператор

Композиторы

Дарио Марианелли

Dario Marianelli
Композитор