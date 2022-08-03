6.32011, Salmon Fishing in the Yemen
Драма, Мелодрама103 мин18+
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Рыба моей мечты (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Доктор Альфред Джонс из Лондонского Центра рыболовства получает от некоего таинственного шейха странное предложение: вести в Йемене спортивные соревнования по ловле лосося. Доктор Джонс отказывается, но британские политики видят в предложении шейха неограниченные возможности...
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Эмили
Блант
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- АВАктёр
Амр
Вакед
- КСАктриса
Катрин
Стэдмен
- Актёр
Том
Мисон
- РСАктриса
Рэйчел
Стирлинг
- ТБАктёр
Том
Бирд
- ДБАктриса
Джилл
Бейкер
- Актёр
Конлет
Хилл
- Сценарист
Саймон
Бофой
- ПТСценарист
Пол
Тордей
- Продюсер
Пол
Уэбстер
- НКПродюсер
Ники
Кентиш Барнс
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли