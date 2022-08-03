Руслан и Людмила: Перезагрузка
Wink
Детям
Руслан и Людмила: Перезагрузка
9.02018, Руслан и Людмила: Перезагрузка
Мультфильм, Семейный87 мин6+

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Руслан и Людмила: Перезагрузка (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Анимационное фэнтези по мотивам сказки А.С.Пушкина. Бродячий артист Руслан знакомится со своенравной княжной Людмилой, и между ними сразу возникает симпатия. Как вдруг красавицу похищает злодей Черномор. Руслан решает во что бы то ни стало спасти девушку. Так начинаются его приключения.

Страна
Украина
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Руслан и Людмила: Перезагрузка»