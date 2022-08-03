Руслан и Людмила: Перезагрузка HD (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Руслан и Людмила: Перезагрузка HD
Мультфильм, Комедия87 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Анимационное фэнтези по мотивам сказки А.С.Пушкина. Бродячий артист Руслан знакомится со своенравной княжной Людмилой, и между ними сразу возникает симпатия. Как вдруг красавицу похищает злодей Черномор. Руслан решает во что бы то ни стало спасти девушку. Так начинаются его приключения.
СтранаУкраина
ЖанрКомедия, Мультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ОМРежиссёр
Олег
Маламуж
- НДАктриса
Надежда
Дорофеева
- АЗАктёр
Алексей
Завгородний
- ЕМАктёр
Евгений
Малуха
- СПАктёр
Сергей
Притула
- ЮГАктёр
Юрий
Горбунов
- ОМАктёр
Олег
Михайлюта
- НБАктёр
Николай
Боклан
- МЕАктриса
Маша
Ефросинина
- ЕКАктёр
Егор
Крутоголов
- ЕГАктёр
Евгений
Гашенко
- ЯВСценарист
Ярослав
Войцешек
- ЕОПродюсер
Егор
Олесов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сигаев
- ГВМонтажёр
Геннадий
Вишневский
- ДВКомпозитор
Дарио
Веро