Руслан и Людмила: Перезагрузка HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

Анимационное фэнтези по мотивам сказки А.С.Пушкина. Бродячий артист Руслан знакомится со своенравной княжной Людмилой, и между ними сразу возникает симпатия. Как вдруг красавицу похищает злодей Черномор. Руслан решает во что бы то ни стало спасти девушку. Так начинаются его приключения.

