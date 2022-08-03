Руслан и Людмила: Перезагрузка HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

Руслан и Людмила: Перезагрузка HD
2018, Руслан и Людмила: Перезагрузка HD
Мультфильм, Комедия87 мин6+

О фильме

Анимационное фэнтези по мотивам сказки А.С.Пушкина. Бродячий артист Руслан знакомится со своенравной княжной Людмилой, и между ними сразу возникает симпатия. Как вдруг красавицу похищает злодей Черномор. Руслан решает во что бы то ни стало спасти девушку. Так начинаются его приключения.

Страна
Украина
Жанр
Комедия, Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

