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Рука на миллион

Рука на миллион (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.12014, Million Dollar Arm
Спортивный, Драма118 мин18+

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О фильме

Спортивный агент использует нетрадиционные способы найма, чтобы переманить талантливых индийских игроков в Высшую лигу бейсбола.

Страна
Великобритания, США, Индия
Жанр
Спортивный, Исторический, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рука на миллион»