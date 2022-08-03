Рука на миллион (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.12014, Million Dollar Arm
Спортивный, Драма118 мин18+
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О фильме
Спортивный агент использует нетрадиционные способы найма, чтобы переманить талантливых индийских игроков в Высшую лигу бейсбола.
СтранаВеликобритания, США, Индия
ЖанрСпортивный, Исторический, Драма
КачествоFull HD, SD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Крэйг
Гиллеспи
- Актёр
Джон
Хэмм
- ПТАктёр
Питобаш
Трипатхи
- Актёр
Сурадж
Шарма
- ММАктёр
Мадхур
Миттал
- Актёр
Аасиф
Мандви
- ДДАктёр
Даршан
Джаривала
- Актриса
Лейк
Белл
- Актёр
Алан
Аркин
- Актёр
Билл
Пэкстон
- ГААктёр
Грегори
Алан Уильямс
- ТМСценарист
Том
Маккарти
- МКПродюсер
Марк
Кьярди
- ГГПродюсер
Гордон
Грэй
- Продюсер
Джо
Рот
- КХПродюсер
Кевин
Халлоран
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- АНАктёр дубляжа
Артём
Николаев
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ИМАктёр дубляжа
Игорь
Мосюк
- КЛХудожница
Кирстон
Ли Манн
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- ДПОператор
Дьюла
Падош
- АРКомпозитор
А.Р.
Рахман