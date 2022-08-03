Рудо и Курси (фильм, 2008) смотреть онлайн

Два брата — простые деревенские мексиканские парни — страстные игроки местной команды. Тато — дерзкий форвард, а Бето — беспроигрышный вратарь. Однажды на деревенский футбольный матч приезжает агент столичной команды, который разыскивает по стране талантливых игроков. Он в восторге от игры братьев, но в сборную он может взять лишь одного из них.

