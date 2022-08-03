Рудо и Курси (фильм, 2008) смотреть онлайн
6.12008, Rudo y Cursi
Драма, Комедия98 мин18+
О фильме
Два брата — простые деревенские мексиканские парни — страстные игроки местной команды. Тато — дерзкий форвард, а Бето — беспроигрышный вратарь. Однажды на деревенский футбольный матч приезжает агент столичной команды, который разыскивает по стране талантливых игроков. Он в восторге от игры братьев, но в сборную он может взять лишь одного из них.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Карлос
Куарон
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Актёр
Диего
Луна
- Актёр
Гильермо
Франселья
- Актриса
Долорес
Эредия
- Актриса
Адриана
Пас
Актриса
Джессика
Мас
Актёр
Сальвадор
Сербони
Актриса
Таня
Эсмеральда Агиляр
Актёр
Хоакин
Косио
Актёр
Альфредо
Альфонсо
- Сценарист
Карлос
Куарон
- Продюсер
Альфонсо
Куарон
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
Продюсер
Фрида
Торресбланко
- Продюсер
Алехандро
Гонсалес Иньярриту
Художница
Ана
Террасас
Оператор
Адам
Киммел
Композитор
Леонсио
Лара