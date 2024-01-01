Ручная кладь (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Лос-Анджелес, рождественский день. Сотрудник службы безопасности аэропорта Итан Копек уже предвкушает, как отработает эту сложную смену и вечером вместе с беременной подругой, работающей здесь же, начнёт праздновать Рождество. Решив добиться повышения, он просит начальника дать ему задачу п�осложнее и поставить на интроскоп. Вскоре с Итаном связывается неизвестный, который настоятельно просит пропустить через интроскоп багаж с запрещённым содержимым, в противном случае его девушка умрёт.



Ручная кладь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.