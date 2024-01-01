Ручная кладь (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Carry-On
Боевики, Триллеры18+
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Сюжет
Лос-Анджелес, рождественский день. Сотрудник службы безопасности аэропорта Итан Копек уже предвкушает, как отработает эту сложную смену и вечером вместе с беременной подругой, работающей здесь же, начнёт праздновать Рождество. Решив добиться повышения, он просит начальника дать ему задачу п�осложнее и поставить на интроскоп. Вскоре с Итаном связывается неизвестный, который настоятельно просит пропустить через интроскоп багаж с запрещённым содержимым, в противном случае его девушка умрёт.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Жауме
Кольет-Серра
- Актёр
Логан
Маршалл-Грин
- ТАктёр
Тонатиу
- СУАктёр
Синква
Уоллс
- ККАктёр
Кёртисс
Кук
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Даниэль
Дедуайлер
- ДНАктёр
Дин
Норрис
- Актёр
Тео
Росси
- СКАктриса
София
Карсон
- Актёр
Тэрон
Эджертон
- ТФСценарист
Т.Дж.
Фиксман
- Продюсер
Жауме
Кольет-Серра
- ДКПродюсер
Дилан
Кларк
- АДХудожница
Аланна
Демпволфф-Барретт
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- КММонтажёр
Кристиан
Мадждик
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф