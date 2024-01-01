Ручная кладь
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Ручная кладь

Ручная кладь (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Carry-On
Боевики, Триллеры18+

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Сюжет

Лос-Анджелес, рождественский день. Сотрудник службы безопасности аэропорта Итан Копек уже предвкушает, как отработает эту сложную смену и вечером вместе с беременной подругой, работающей здесь же, начнёт праздновать Рождество. Решив добиться повышения, он просит начальника дать ему задачу посложнее и поставить на интроскоп. Вскоре с Итаном связывается неизвестный, который настоятельно просит пропустить через интроскоп багаж с запрещённым содержимым, в противном случае его девушка умрёт.

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