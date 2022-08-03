Розовая пантера 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, The Pink Panther 2
Комедия, Криминал88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Успех предыдущей миссии Жака Клюзо позволил инспектору-катастрофе занять место среди лучших детективов мира. В этот раз ему предстоит поймать международного преступника, похищающего исторические ценности, и снова вернуть «Розовую пантеру» на место.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- Актёр
Стив
Мартин
- ККАктёр
Кевин
Клайн
- Актёр
Жан
Рено
- Актриса
Эмили
Мортимер
- Актёр
Генри
Черни
- КЧАктриса
Кристин
Ченоуэт
- БАктриса
Бейонсе
- УААктёр
Уильям
Абади
- РРАктёр
Роджер
Рис
- ФГАктёр
Филлип
Гудвин
- Сценарист
Стив
Мартин
- ЛБСценарист
Лен
Блум
- МССценарист
Майкл
Солтцмэн
- МРСценарист
Морис
Ричлин
- Продюсер
Роберт
Симондс
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- ДБХудожник
Дэвид
Бакса
- ДДХудожник
Джозеф
Дж. Олиси
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- ДФМонтажёр
Джордж
Фолси мл.
- БЕМонтажёр
Брэд
Е. Уилхайт
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек