Рождественская ночь в Барселоне
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественская ночь в Барселоне»

Режиссёры

Дани де ла Орден

Dani de la Orden
Режиссёр

Актёры

Алекс Маруни

Àlex Maruny
АктёрÓscar
Виктория Луэнго

Victòria Luengo
АктрисаOlga
Александра Хименес

Alexandra Jiménez
АктрисаAlba
Айна Клотет

Aina Clotet
АктрисаSílvia
Абель Фольк

Abel Folk
АктёрEnric
Давид Багес

David Bagés
АктёрFrancesc
Асунсьон Балагер

Asunción Balaguer
Актриса
Артур Бускетс

Artur Busquets
АктёрArtur
Монтсеррат Карулья

Montserrat Carulla
АктрисаCarme

Сценаристы

Эрик Наварро

Eric Navarro
Сценарист
Эдуард Сола

Eduard Sola
Сценарист

Продюсеры

Андреу Буэнафуэнте

Andreu Buenafuente
Продюсер
Дани де ла Орден

Dani de la Orden
Продюсер
Бернат Саумелл

Bernat Saumell
Продюсер
Альберто Аранда

Alberto Aranda
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Александр Хорлин

Актёр дубляжа

Художники

Эва Кальвиньо

Eva Calviño
Художница

Операторы

Рикард Каньелас

Ricard Canyellas
Оператор

Композиторы

Жоан Дауза

Joan Dausà
Композитор
Флоренци Феррер

Florenci Ferrer
Композитор