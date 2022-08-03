Магия любовных переживаний царит в Барселоне. Семейные пары и одинокие сердца переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье. Их истории складываются в картину увлекательной жизни прекрасного города, который в Рождественскую ночь живет в ожидании чуда.

