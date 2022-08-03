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Рождественская ночь в Барселоне

Рождественская ночь в Барселоне (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Barcelona, nit d'hivern
Мелодрама100 мин18+

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О фильме

Магия любовных переживаний царит в Барселоне. Семейные пары и одинокие сердца переживают радость и горечь любви, теряют и обретают свое счастье. Их истории складываются в картину увлекательной жизни прекрасного города, который в Рождественскую ночь живет в ожидании чуда.

Страна
Испания
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождественская ночь в Барселоне»