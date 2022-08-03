Рождение нации
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Рождение нации

Рождение нации (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.92016, The Birth of a Nation
Драма, Биография115 мин18+

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О фильме

Веря в свою богоизбранность, Тeрнер воспринимает затмение как знак свыше: черная ладонь накрывает солнце. Под его предводительством вспыхивает восстание, потрясшее рабовладельческую Америку.

Страна
США, Канада
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождение нации»