Рождение нации (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.92016, The Birth of a Nation
Драма, Биография115 мин18+
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О фильме
Веря в свою богоизбранность, Тeрнер воспринимает затмение как знак свыше: черная ладонь накрывает солнце. Под его предводительством вспыхивает восстание, потрясшее рабовладельческую Америку.
СтранаСША, Канада
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD, SD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- НПРежиссёр
Нэйт
Паркер
- НПАктёр
Нэйт
Паркер
- Актёр
Арми
Хаммер
- Актриса
Пенелопа
Энн Миллер
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- МБАктёр
Марк
Бун мл.
- Актёр
Колман
Доминго
- ОЭАктриса
Онжаню
Эллис
- ДГАктёр
Дуайт
Генри
- ЭНАктриса
Эйджа
Наоми Кинг
- Актриса
Эстер
Скотт
- НПСценарист
Нэйт
Паркер
- ДМПродюсер
Джейсон
Майкл Берман
- ПЛПродюсер
Престон
Л. Холмс
- НППродюсер
Нэйт
Паркер
- ДЭХудожник
Джеймс
Эдвард Феррелл мл.
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман