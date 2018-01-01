Wink
Роман
Актёры и съёмочная группа фильма «Роман»

Актёры и съёмочная группа фильма «Роман»

Режиссёры

Юрий Хмельницкий

Режиссёр

Актёры

Алексей Агранович

АктёрЕгор
Георгий Тадтаев

АктёрРома
Александра Ребенок

АктрисаТаня
Екатерина Агеева

АктрисаПоля
Анастасия Морозова

АктрисаАся
Маша Кошина

АктрисаЛиза
Евгений Сангаджиев

АктёрСвиридов
Светлана Рубан

Актрисаритуальный агент
Михаил Калиничев

Актёрдежурный
Марина Кузьмина

Актрисаначальник отдела опеки

Сценаристы

Юлия Савенкова

Сценарист

Продюсеры

Дарья Скугар

Продюсер

Художники

Елизавета Шеховцова

Художница

Монтажёры

Юрий Хмельницкий

Монтажёр

Операторы

Александр Гринаш

Оператор

Композиторы

Андрей Анайкин

Композитор