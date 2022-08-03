Роман
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Роман (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Роман
Драма, Короткометражка25 мин18+

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О фильме

Короткометражный фильм «Роман» — история история о двойной жизни и невозможности выбрать правильно.

Егор — обычный семьянин: жена, две дочери, планы на совместные выходные. Идиллию разрушает телефонный звонок: незнакомый мужской голос сообщает, что Полина — любовница Егора — погибла в автокатастрофе, а ее 11-летний сын Ромка остался совсем один. Если ничего не сделать, мальчик окажется в приюте. Но привести чужого ребенка домой означает, что жена Егора узнает об изменах супруга. И пока мужчина пытается скрыть от жены свою «вторую жизнь», ситуация становится невыносимой.

Двадцать пять минут хронометража — беспристрастного наблюдения за человеком, оказавшимся в почти безвыходной ситуации. Именно поэтому смотреть фильм «Роман» невероятно тяжело. К тому же режиссер Юрий Хмельницкий не предлагает готовых ответов и не обещает хэппи-энда.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Короткометражка
Качество
SD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Роман»