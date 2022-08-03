Роман (фильм, 2020) смотреть онлайн
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О фильме
Короткометражный фильм «Роман» — история история о двойной жизни и невозможности выбрать правильно.
Егор — обычный семьянин: жена, две дочери, планы на совместные выходные. Идиллию разрушает телефонный звонок: незнакомый мужской голос сообщает, что Полина — любовница Егора — погибла в автокатастрофе, а ее 11-летний сын Ромка остался совсем один. Если ничего не сделать, мальчик окажется в приюте. Но привести чужого ребенка домой означает, что жена Егора узнает об изменах супруга. И пока мужчина пытается скрыть от жены свою «вторую жизнь», ситуация становится невыносимой.
Двадцать пять минут хронометража — беспристрастного наблюдения за человеком, оказавшимся в почти безвыходной ситуации. Именно поэтому смотреть фильм «Роман» невероятно тяжело. К тому же режиссер Юрий Хмельницкий не предлагает готовых ответов и не обещает хэппи-энда.
СтранаРоссия
ЖанрДрама, Короткометражка
КачествоSD
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
- ЮХРежиссёр
Юрий
Хмельницкий
- Актёр
Алексей
Агранович
- ГТАктёр
Георгий
Тадтаев
- Актриса
Александра
Ребенок
- ЕААктриса
Екатерина
Агеева
- АМАктриса
Анастасия
Морозова
- Актриса
Маша
Кошина
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- СРАктриса
Светлана
Рубан
- МКАктёр
Михаил
Калиничев
- МКАктриса
Марина
Кузьмина
- ЮССценарист
Юлия
Савенкова
- ДСПродюсер
Дарья
Скугар
- ЕШХудожница
Елизавета
Шеховцова
- ЮХМонтажёр
Юрий
Хмельницкий
- АГОператор
Александр
Гринаш
- ААКомпозитор
Андрей
Анайкин