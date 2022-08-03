Роман (фильм, 2020) смотреть онлайн

Короткометражный фильм «Роман» — история история о двойной жизни и невозможности выбрать правильно.



Егор — обычный семьянин: жена, две дочери, планы на совместные выходные. Идиллию разрушает телефонный звонок: незнакомый мужской голос сообщает, что Полина — любовница Егора — погибла в автокатастрофе, а ее 11-летний сын Ромка остался совсем один. Если ничего не сделать, мальчик окажется в приюте. Но привести чужого ребенка домой означает, что жена Егора узнает об изменах супруга. И пока мужчина пытается скрыть от жены свою «вторую жизнь», ситуация становится невыносимой.



Двадцать пять минут хронометража — беспристрастного наблюдения за человеком, оказавшимся в почти безвыходной ситуации. Именно поэтому смотреть фильм «Роман» невероятно тяжело. К тому же режиссер Юрий Хмельницкий не предлагает готовых ответов и не обещает хэппи-энда.

