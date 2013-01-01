Роль (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Роль
Драма115 мин18+
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О фильме
Знаменитый актер Николай Евлахов случайно знакомится со своим двойником, красным командиром Игнатом Плотниковым. Вскоре Евлахов эмигрирует в Финляндию, но спустя годы узнает о смерти Плотникова и едет на родину, чтобы выдать себя за погибшего, сыграв таким образом главную роль в своей жизни.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- КЛРежиссёр
Константин
Лопушанский
- АКРежиссёр
Алексей
Кашников
- МСАктёр
Максим
Суханов
- МЯАктриса
Мария
Ярвенхельми
- ЛМАктёр
Леонид
Мозговой
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- АСАктриса
Алёна
Сидорова
- КМАктриса
Карина
Медведева
- СЮАктёр
Сергей
Юревич
- АСАктриса
Анна
Степанова
- ЕНАктриса
Екатерина
Новикова
- ПФСценарист
Павел
Финн
- КЛСценарист
Константин
Лопушанский
- Продюсер
Андрей
Сигле
- ЛШПродюсер
Леонид
Шуб
- Продюсер
Екатерина
Борисова
- АКПродюсер
Алексей
Козлов
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- Композитор
Андрей
Сигле