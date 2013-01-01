Роль
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Роль

Роль (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Роль
Драма115 мин18+

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О фильме

Знаменитый актер Николай Евлахов случайно знакомится со своим двойником, красным командиром Игнатом Плотниковым. Вскоре Евлахов эмигрирует в Финляндию, но спустя годы узнает о смерти Плотникова и едет на родину, чтобы выдать себя за погибшего, сыграв таким образом главную роль в своей жизни.

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Страна
Россия, Финляндия, Германия, Беларусь
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Роль»