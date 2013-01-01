Роль (фильм, 2013) смотреть онлайн

Знаменитый актер Николай Евлахов случайно знакомится со своим двойником, красным командиром Игнатом Плотниковым. Вскоре Евлахов эмигрирует в Финляндию, но спустя годы узнает о смерти Плотникова и едет на родину, чтобы выдать себя за погибшего, сыграв таким образом главную роль в своей жизни.



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