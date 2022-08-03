Роковое искушение (фильм, 2017) смотреть онлайн

Утонченная драма Софии Копполы «Роковое искушение» — фильм, в котором изящество и красота южной готики — лишь ширма, за которой прячутся напряжение и подавленные желания. Это ремейк картины «Обманутый», но выполненный в характерной для Копполы манере: мягкий свет и тщательно выверенные кадры. Главные роли в фильме сыграли Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.



Во время Гражданской войны в США в женском пансионе, изолированном от внешнего мира, живут несколько девушек и строгая наставница. Их размеренную жизнь нарушает появление раненого солдата-северянина Джона Макберни, которого ученицы решают выходить. Сначала присутствие молодого мужчины воспринимается как редкое событие, способное скрасить одиночество. Однако вскоре девушек начинают терзать ревность, подавленные сексуальные желания и страхи. Джон ловко пользуется женским вниманием, но не замечает, что сам попадает в опасную ловушку.



Жюри Каннского фестиваля отметило работу Софии Копполы, вручив ей за эту картину награду в номинации «Лучший режиссер». Фильм «Роковое искушение» 2017 года понравится тем, кто ценит психологические драмы. Это история о соблазне, власти и последствиях, к которым приводит подавленная эмоция, наконец нашедшая выход.

