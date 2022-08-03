Роковое искушение (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Утонченная драма Софии Копполы «Роковое искушение» — фильм, в котором изящество и красота южной готики — лишь ширма, за которой прячутся напряжение и подавленные желания. Это ремейк картины «Обманутый», но выполненный в характерной для Копполы манере: мягкий свет и тщательно выверенные кадры. Главные роли в фильме сыграли Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.
Во время Гражданской войны в США в женском пансионе, изолированном от внешнего мира, живут несколько девушек и строгая наставница. Их размеренную жизнь нарушает появление раненого солдата-северянина Джона Макберни, которого ученицы решают выходить. Сначала присутствие молодого мужчины воспринимается как редкое событие, способное скрасить одиночество. Однако вскоре девушек начинают терзать ревность, подавленные сексуальные желания и страхи. Джон ловко пользуется женским вниманием, но не замечает, что сам попадает в опасную ловушку.
Жюри Каннского фестиваля отметило работу Софии Копполы, вручив ей за эту картину награду в номинации «Лучший режиссер». Фильм «Роковое искушение» 2017 года понравится тем, кто ценит психологические драмы. Это история о соблазне, власти и последствиях, к которым приводит подавленная эмоция, наконец нашедшая выход.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Триллер
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- СКРежиссёр
София
Коппола
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Николь
Кидман
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актриса
Эль
Фаннинг
- УЛАктриса
Уна
Лоуренс
- Актриса
Энгаури
Райс
- ЭРАктриса
Эддисон
Рики
- ЭХАктриса
Эмма
Ховард
- Актёр
Уэйн
Пер
- МСАктёр
Мэтт
Стори
- СКСценарист
София
Коппола
- АМСценарист
Альберт
Мальц
- РКПродюсер
Роман
Коппола
- СКПродюсер
София
Коппола
- ЮХПродюсер
Юри
Хенли
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- ДДХудожница
Дженнифер
Деган
- СБХудожница
Стэйси
Баттат
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ФЛОператор
Филипп
Ле Сурд