Роковое искушение
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Роковое искушение

Роковое искушение (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.82017, The Beguiled
Триллер, Военный89 мин18+

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О фильме

Утонченная драма Софии Копполы «Роковое искушение» — фильм, в котором изящество и красота южной готики — лишь ширма, за которой прячутся напряжение и подавленные желания. Это ремейк картины «Обманутый», но выполненный в характерной для Копполы манере: мягкий свет и тщательно выверенные кадры. Главные роли в фильме сыграли Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.

Во время Гражданской войны в США в женском пансионе, изолированном от внешнего мира, живут несколько девушек и строгая наставница. Их размеренную жизнь нарушает появление раненого солдата-северянина Джона Макберни, которого ученицы решают выходить. Сначала присутствие молодого мужчины воспринимается как редкое событие, способное скрасить одиночество. Однако вскоре девушек начинают терзать ревность, подавленные сексуальные желания и страхи. Джон ловко пользуется женским вниманием, но не замечает, что сам попадает в опасную ловушку.

Жюри Каннского фестиваля отметило работу Софии Копполы, вручив ей за эту картину награду в номинации «Лучший режиссер». Фильм «Роковое искушение» 2017 года понравится тем, кто ценит психологические драмы. Это история о соблазне, власти и последствиях, к которым приводит подавленная эмоция, наконец нашедшая выход.

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Роковое искушение»