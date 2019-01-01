Роковая связь (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Сьюзан — мать-одиночка, которая едва сводит концы с концами и мечтает лишь об одном: выбраться из своего провинциального городка Аппалачи. Когда в город приезжает симпатичный женатый агент ФБР и делает Сьюзан своим информатором, кажется, что у нее наконец-то появляется шанс уехать из этой дыры.



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