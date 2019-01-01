Роковая связь (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Above Suspicion
Боевики, Криминал100 мин18+
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Сюжет
Сьюзан — мать-одиночка, которая едва сводит концы с концами и мечтает лишь об одном: выбраться из своего провинциального городка Аппалачи. Когда в город приезжает симпатичный женатый агент ФБР и делает Сьюзан своим информатором, кажется, что у нее наконец-то появляется шанс уехать из этой дыры.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Филлип
Нойс
- Актриса
Эмилия
Кларк
- Актёр
Джек
Хьюстон
- Актриса
Софи
Лоу
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- ОХАктёр
Остин
Хеберт
- ТБАктриса
Тора
Бёрч
- КГАктёр
Карл
Глусман
- Актёр
Кевин
Данн
- БФАктёр
Брайан
Франклин
- Актёр
Омар
Бенсон Миллер
- КДСценарист
Крис
Джеролмо
- ААПродюсер
Анджела
Амато
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- ЭДОпер�атор
Эллиот
Дэвис