Роковая связь
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Роковая связь

Роковая связь (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Above Suspicion
Боевики, Криминал100 мин18+

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Сюжет

Сьюзан — мать-одиночка, которая едва сводит концы с концами и мечтает лишь об одном: выбраться из своего провинциального городка Аппалачи. Когда в город приезжает симпатичный женатый агент ФБР и делает Сьюзан своим информатором, кажется, что у нее наконец-то появляется шанс уехать из этой дыры.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb