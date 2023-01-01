Рокко и его братья (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Одна из самых известных картин итальянского неореализма от режиссера «Смерти в Венеции» Лукино Висконти — с Аленом Делоном и Анни Жирардо. История семьи Паронди, которая, похоронив отца, приезжает в полном составе в Милан. Там уже живет старший сын Винченцо — ему удалось устроиться работать на стройку, и вскоре должна состояться его свадьба с любимой невестой Джинеттой. Остальным же сыновьям Розарии Паронди предстоит найти себя в большом городе. Рокко и Симоне начинают заниматься боксом, и в их жизни появляется Надя, которой суждено внести раздор в семью. Как сложится дальнейшая судьба героев, узнаете из фильма «Рокко и его братья», если будете смотреть его онлайн в сервисе Wink в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- ЛВРежиссёр
Лукино
Висконти
- Актёр
Ален
Делон
- РСАктёр
Ренато
Сальватори
- АЖАктриса
Анни
Жирардо
- КПАктриса
Катина
Паксину
- АПАктриса
Алессандра
Панаро
- СФАктёр
Спирос
Фокас
- МКАктёр
Макс
Картье
- КПАктёр
Коррадо
Пани
- РВАктёр
Рокко
Видолацци
- КМАктриса
Клаудия
Мори
- ЭМСценарист
Энрико
Медиоли
- ЛВСценарист
Лукино
Висконти
- ГЛПродюсер
Гоффредо
Ломбардо
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Тихонов
- ГААктёр дубляжа
Григорий
Абрикосов
- ИКАктриса дубляжа
Ирина
Карташёва
- ВЕАктриса дубляжа
Вера
Енютина
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- ПТХудожник
Пьеро
Този
- МСМонтажёр
Марио
Серандреи
- ДРОператор
Джузеппе
Ротунно
- НРКомпозитор
Нино
Рота