Рокко и его братья (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Одна из самых известных картин итальянского неореализма от режиссера «Смерти в Венеции» Лукино Висконти — с Аленом Делоном и Анни Жирардо. История семьи Паронди, которая, похоронив отца, приезжает в полном составе в Милан. Там уже живет старший сын Винченцо — ему удалось устроиться работать на стройку, и вскоре должна состояться его свадьба с любимой невестой Джинеттой. Остальным же сыновьям Розарии Паронди предстоит найти себя в большом городе. Рокко и Симоне начинают заниматься боксом, и в их жизни появляется Надя, которой суждено внести раздор в семью. Как сложится дальнейшая судьба героев, узнаете из фильма «Рокко и его братья», если будете смотреть его онлайн в сервисе Wink в хорошем качестве.



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