Рокетмен
Wink
Фильмы
Рокетмен
8.32019, Rocketman
Драма, Музыка113 мин18+

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Рокетмен (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Музыкальный байопик, который подарит вдохновение подобно настоящему рок-шоу и расскажет о сложном пути Элтона Джона к свободному творчеству и взлeту на самую вершину славы. Узнайте, как застенчивый юноша из маленького городка стал суперзвездой и культовой фигурой поп-музыки.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Мюзикл, Драма, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рокетмен»