Рокетмен (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Музыкальный байопик, который подарит вдохновение подобно настоящему рок-шоу и расскажет о сложном пути Элтона Джона к свободному творчеству и взлeту на самую вершину славы. Узнайте, как застенчивый юноша из маленького городка стал суперзвездой и культовой фигурой поп-музыки.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Декстер
Флетчер
- Актёр
Тэрон
Эджертон
- Актёр
Джейми
Белл
- Актёр
Ричард
Мэдден
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- Актриса
Джемма
Джонс
- Актёр
Стивен
Макинтош
- Актёр
Том
Беннетт
- МИАктёр
Мэттью
Иллесли
- ККАктёр
Кит
Коннор
- ЧРАктёр
Чарли
Роу
- ЛХСценарист
Ли
Холл
- Продюсер
Адам
Болинг
- ДФПродюсер
Дэвид
Ферниш
- МГПродюсер
Майкл
Грэйси
- Продюсер
Элтон
Джон
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- КДМонтажёр
Крис
Дикенс
- ДРОператор
Джордж
Ричмонд
- ММКомпозитор
Мэттью
Марджесон