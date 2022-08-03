Музыкальный байопик, который подарит вдохновение подобно настоящему рок-шоу и расскажет о сложном пути Элтона Джона к свободному творчеству и взлeту на самую вершину славы. Узнайте, как застенчивый юноша из маленького городка стал суперзвездой и культовой фигурой поп-музыки.

