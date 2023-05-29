Рок дог 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн

Продолжение приключений пса-гитариста Боуди и его друзей в жестоком мире шоу-бизнеса — анимационная сказка о том, как важно быть верным своим идеалам. Музыкальное трио пса Боуди под названием Рок Дог завоевывает все больше фанатов — группа становится самым многообещающим молодым коллективом в округе. Это привлекает внимание видного барана-продюсера мистера Лэнга. Он предлагает Рок Дог выступить на разогреве у Лил Фокси, сверхпопулярной певицы мирового масштаба. У Лэнга есть хитрый план — разлучить Боуди со своими товарищами, сделав его частью команды Фокси, а также закрыть рок-фестиваль, где музыканты-энтузиасты города не дают умереть духу независимого творчества. Смогут ли друзья противостоять воле влиятельного и богатого продюсера?

