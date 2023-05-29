Рок дог 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Продолжение приключений пса-гитариста Боуди и его друзей в жестоком мире шоу-бизнеса — анимационная сказка о том, как важно быть верным своим идеалам. Музыкальное трио пса Боуди под названием Рок Дог завоевывает все больше фанатов — группа становится самым многообещающим молодым коллективом в округе. Это привлекает внимание видного барана-продюсера мистера Лэнга. Он предлагает Рок Дог выступить на разогреве у Лил Фокси, сверхпопулярной певицы мирового масштаба. У Лэнга есть хитрый план — разлучить Боуди со своими товарищами, сделав его частью команды Фокси, а также закрыть рок-фестиваль, где музыканты-энтузиасты города не дают умереть духу независимого творчества. Смогут ли друзья противостоять воле влиятельного и богатого продюсера?
СтранаСША, Китай
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
- ГХАктёр
Грэм
Хэмилтон
- МААктёр
Майкл
Адамуэйт
- ЭБАктриса
Эшли
Болл
- КБАктриса
Кэтлин
Барр
- БДАктёр
Брайан
Добсон
- БДАктёр
Брайан
Драммонд
- ЭФАктёр
Эндрю
Френсис
- ДХАктёр
Джеймс
Хигути
- ДЛАктёр
Донни
Лукас
- РНАктёр
Ричард
Ньюман
- ДБСценарист
Денис
Брэдли
- МБСценарист
Майк
Бандли
- АССценарист
Алек
Соколов
- ЭТПродюсер
Эндрю
Тайт
- ЛЯПродюсер
Лиз
Янг
- Актёр дубляжа
Никита
Пресняков
- Актриса дубляжа
Агата
Муцениеце
- Актриса дубляжа
Валентина
Карнаухова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров