Рок дог 2
Wink
Детям
Рок дог 2

Рок дог 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн

9.02020, Rock Dog
Мультфильм, Комедия89 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Продолжение приключений пса-гитариста Боуди и его друзей в жестоком мире шоу-бизнеса — анимационная сказка о том, как важно быть верным своим идеалам. Музыкальное трио пса Боуди под названием Рок Дог завоевывает все больше фанатов — группа становится самым многообещающим молодым коллективом в округе. Это привлекает внимание видного барана-продюсера мистера Лэнга. Он предлагает Рок Дог выступить на разогреве у Лил Фокси, сверхпопулярной певицы мирового масштаба. У Лэнга есть хитрый план — разлучить Боуди со своими товарищами, сделав его частью команды Фокси, а также закрыть рок-фестиваль, где музыканты-энтузиасты города не дают умереть духу независимого творчества. Смогут ли друзья противостоять воле влиятельного и богатого продюсера?

Страна
США, Китай
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рок дог 2»