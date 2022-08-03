Когда-то бизнес, связанный с новыми технологиями в медицине, приносил Фрэнку и Нэнси большие деньги, но эра везения в прошлом. Тем не менее, супруги как могут скрывают от дочери своe плачевное положение и лишь, отправив еe в колледж, позволяют себе расслабиться и залить горечь банкротства.

