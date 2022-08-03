Родители легкого поведения (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.72018, Drunk Parents
Комедия92 мин18+
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О фильме
Когда-то бизнес, связанный с новыми технологиями в медицине, приносил Фрэнку и Нэнси большие деньги, но эра везения в прошлом. Тем не менее, супруги как могут скрывают от дочери своe плачевное положение и лишь, отправив еe в колледж, позволяют себе расслабиться и залить горечь банкротства.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ФВРежиссёр
Фред
Вульф
- Актёр
Алек
Болдуин
- Актриса
Сальма
Хайек
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- ДМАктёр
Джо
Манганьелло
- Актёр
Трит
Уильямс
- МВАктриса
Мишель
Вентимилла
- НЧАктриса
Наталья
Чильюти
- ККАктёр
Колин
Куинн
- ЭШАктёр
Эдди
Швайгхардт
- ДШАктёр
Джереми
Шайндер
- ФВСценарист
Фред
Вульф
- ПГСценарист
Питер
Голк
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ТАОператор
Тимоти
А. Бертон
- ЭФКомпозитор
Эндрю
Фелтенштейн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау