Родители легкого поведения
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Родители легкого поведения

Родители легкого поведения (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.72018, Drunk Parents
Комедия92 мин18+

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О фильме

Когда-то бизнес, связанный с новыми технологиями в медицине, приносил Фрэнку и Нэнси большие деньги, но эра везения в прошлом. Тем не менее, супруги как могут скрывают от дочери своe плачевное положение и лишь, отправив еe в колледж, позволяют себе расслабиться и залить горечь банкротства.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Родители легкого поведения»