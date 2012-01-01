Робот и Фрэнк (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

История трогательной дружбы старика и робота. Пожилой мужчина по имени Фрэнк, в прошлом - вор-взломщик, живет в одиночестве. Его уже взрослые дети далеко, и чтобы помочь стареющему отцу, у которого начинает развиваться болезнь Альцгеймера, сын дарит Фрэнку робота-компаньона. Действие фильма происходит в не очень далеком будущем, роботы в домашнем хозяйстве — вполне нормальное явление. Поскольку Фрэнк считает себя человеком самостоятельным и не желает, чтобы за ним кто-то или что-то присматривало, он с опаской относится к подаренному роботу.



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