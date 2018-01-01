Wink
Детям
Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров
Актёры и съёмочная группа фильма «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»

Актёры и съёмочная группа фильма «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров»

Режиссёры

Мими Мэйнард

Mimi Maynard
Режиссёр

Актёры

Маттиас Швайгхёфер

Matthias Schweighöfer
АктёрRobinson Crusoe
Кая Янар

Kaya Yanar
АктёрPapagei Dienstag
Илька Бессин

Ilka Bessin
АктрисаTapir Rosie
Дитер Халлерворден

Dieter Hallervorden
АктёрZiegenbock Zottel
Айлин Тецель

Aylin Tezel
АктрисаStachelschwein Epi
Гада Аль-Акель

Ghada Al-Akel
АктрисаPing
Томми Моргенстерн

Tommy Morgenstern
АктёрPong
Мелани Хинц

Melanie Hinze
АктрисаKiki
Берт Францке

Bert Franzke
АктёрEdgar
Тобиас Лелле

Tobias Lelle
АктёрPango

Сценаристы

Домоник Парис

Domonic Paris
Сценарист

Продюсеры

Джина Галло

Gina Gallo
Продюсер
Мими Мэйнард

Mimi Maynard
Продюсер
Домоник Парис

Domonic Paris
Продюсер
Бен Стассен

Ben Stassen
Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Алина Ольшанская

Актриса дубляжа
Анатолий Хропов

Актёр дубляжа
Григорий Калинин

Актёр дубляжа

Композиторы

Рамин Джавади

Ramin Djawadi
Композитор