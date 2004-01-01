Рэй
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Рэй

Рэй (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.22004, Ray
Драмы146 мин12+

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Сюжет

История жизни великого американского музыканта Рэя Чарльза. Нищее детство, потеря брата, ранняя слепота, наркотики, женщины, 12 детей, борьба с расизмом, а также незаурядный талант, блестящая карьера и настоящая революция в музыке.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рэй»

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