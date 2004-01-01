Рэй (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

История жизни великого американского музыканта Рэя Чарльза. Нищее детство, потеря брата, ранняя слепота, наркотики, женщины, 12 детей, борьба с расизмом, а также незаурядный талант, блестящая карьера и настоящая революция в музыке.



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