Рэй (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.22004, Ray
Драмы146 мин12+
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Сюжет
История жизни великого американского музыканта Рэя Чарльза. Нищее детство, потеря брата, ранняя слепота, наркотики, женщины, 12 детей, борьба с расизмом, а также незаурядный талант, блестящая карьера и настоящая революция в музыке.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ТХРежиссёр
Тейлор
Хэкфорд
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актриса
Керри
Вашингтон
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- КПАктёр
Клифтон
Пауэлл
- ГДАктёр
Гарри
Дж. Ленникс
- Актёр
Боким
Вудбайн
- ОЭАктриса
Онжаню
Эллис
- ШУАктриса
Шаррон
Уоррен
- ССАктёр
С.Дж.
Сандерс
- КААктёр
Кертис
Армстронг
- ТХСценарист
Тейлор
Хэкфорд
- ДЛСценарист
Джеймс
Л. Уайт
- ХБПродюсер
Ховард
Болдуин
- КЭПродюсер
Карен
Элиз Болдуин
- СБПродюсер
Стюарт
Бенжамин
- ТХПродюсер
Тейлор
Хэкфорд
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- ПЭОператор
Павел
Эдельман
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг