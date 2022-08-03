Республика ШКИД (фильм, 1966) смотреть онлайн
1966, Республика ШКИД
Драма, Семейный97 мин18+
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О фильме
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ГПРежиссёр
Геннадий
Полока
- Актёр
Сергей
Юрский
- ЮБАктриса
Юлия
Бурыгина
- ПЛАктёр
Павел
Луспекаев
- АМАктёр
Александр
Мельников
- АСАктёр
Анатолий
Столбов
- ГКАктёр
Георгий
Колосов
- ВТАктриса
Вера
Титова
- ЛВАктёр
Лев
Вайнштейн
- ВПАктёр
Виктор
Перевалов
- АКАктёр
Александр
Кавалеров
- ИШПродюсер
Иосиф
Шурухт
- ЕАХудожница
Елена
Амшинская
- АИМонтажёр
Александр
Ивановский
- АЧОператор
Александр
Чечулин
- ДДОператор
Дмитрий
Долинин
- ССКомпозитор
Сергей
Слонимский