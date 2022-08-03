Республика ШКИД
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Республика ШКИД (фильм, 1966) смотреть онлайн

1966, Республика ШКИД
Драма, Семейный97 мин18+

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О фильме

Республикой ШКИД назвали свою Школу Имени Достоевского свободолюбивые воспитанники — бывшие беспризорники. Обезоруживающее доверие педагогов научило ребят достоинству, помогло не раствориться в беге смутного времени…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Драма
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Республика ШКИД»