Реальный Рокки (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Bleeder
Драма, Спортивный94 мин18+
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О фильме
Байопик о боксере–тяжеловесе Чаке Уэпнере, неофициальном прототипе киногероя Рокки. История отнюдь не бескровного спортивного пути, который вывел Чака на один ринг против живой легенды Мохаммеда Али.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма, Биография
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ФФРежиссёр
Филипп
Фалардо
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актриса
Элизабет
Мосс
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актриса
Наоми
Уоттс
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- Актёр
Майкл
Рапапорт
- ПХАктёр
Пуч
Холл
- МСАктёр
Морган
Спектор
- ДДАктёр
Джейсон
Джонс
- УХАктёр
Уильям
Хилл
- ДФСценарист
Джефф
Фойерцайг
- ДШСценарист
Джерри
Шталь
- Сценарист
Майкл
Кристофер
- Сценарист
Лив
Шрайбер
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- ЛГПродюсер
Лати
Гробман
- КХПродюсер
Карл
Хампе
- Продюсер
Лив
Шрайбер
- НБОператор
Николя
Больдюк