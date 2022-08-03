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Реальный Рокки

Реальный Рокки (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Bleeder
Драма, Спортивный94 мин18+

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О фильме

Байопик о боксере–тяжеловесе Чаке Уэпнере, неофициальном прототипе киногероя Рокки. История отнюдь не бескровного спортивного пути, который вывел Чака на один ринг против живой легенды Мохаммеда Али.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Реальный Рокки»