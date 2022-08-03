Разрушители (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Wreckers
Драма81 мин18+
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О фильме
На что пойдет человек ради счастья? Дон и Дэвид — молодая семья. Они счастливы и наслаждаются друг другом, пока однажды к ним не приезжает брат Дэвида — Ник. Это вмешательство выплескивает старые обиды между братьями, показывая молодой Дон, что человек, которого она любит, и ее муж — абсолютно разные люди.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.8 IMDb