На что пойдет человек ради счастья? Дон и Дэвид — молодая семья. Они счастливы и наслаждаются друг другом, пока однажды к ним не приезжает брат Дэвида — Ник. Это вмешательство выплескивает старые обиды между братьями, показывая молодой Дон, что человек, которого она любит, и ее муж — абсолютно разные люди.

