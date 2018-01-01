Wink
Фильмы
Разрушители
Актёры и съёмочная группа фильма «Разрушители»

Актёры

Клэр Фой

Claire Foy
АктрисаDawn
Бенедикт Камбербэтч

Benedict Cumberbatch
АктёрDavid
Шон Эванс

Shaun Evans
АктёрNick
Питер МакДональд

Peter McDonald
АктёрGary
Шинед Мэтьюз

Sinead Matthews
АктрисаSharon
Джун Уотсон

June Watson
АктрисаMiss Hedges
Николя Грин

Nicola Green
АктрисаDoctor
Джорджи Смит

Georgie Smith
АктрисаBarbecue Mum
Руайри Конэгэн

Ruairi Conaghan
АктёрBarbecue Dad
Эдвард Харрисон

Edward Harrison
АктёрPolice Officer

Художники

Ребекка Гор

Rebecca Gore
Художница

Операторы

Аннемари Лин-Верко

Annemarie Lean-Vercoe
Оператор