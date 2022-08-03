Разомкнутые объятия
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Разомкнутые объятия

Разомкнутые объятия (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.32009, Los abrazos rotos
Триллер, Мелодрама122 мин18+

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О фильме

Матео Бланко — известный режиссер и сценарист, давно живет под псевдонимом Гарри Кейн. Четырнадцать лет назад в страшной автомобильной аварии он потерял зрение и любимую женщину. Теперь о нем заботится его давняя подруга Джудит и ее сын Диего, ставший незаменимым помощником в процессе написания сценариев.

Страна
Испания
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разомкнутые объятия»