Матео Бланко — известный режиссер и сценарист, давно живет под псевдонимом Гарри Кейн. Четырнадцать лет назад в страшной автомобильной аварии он потерял зрение и любимую женщину. Теперь о нем заботится его давняя подруга Джудит и ее сын Диего, ставший незаменимым помощником в процессе написания сценариев.

