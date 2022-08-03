Разомкнутые объятия (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.32009, Los abrazos rotos
Триллер, Мелодрама122 мин18+
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О фильме
Матео Бланко — известный режиссер и сценарист, давно живет под псевдонимом Гарри Кейн. Четырнадцать лет назад в страшной автомобильной аварии он потерял зрение и любимую женщину. Теперь о нем заботится его давняя подруга Джудит и ее сын Диего, ставший незаменимым помощником в процессе написания сценариев.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Педро
Альмодовар
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актёр
Льюис
Омар
- Актриса
Бланка
Портильо
- Актёр
Хосе
Луис Гомес
- Актёр
Рубен
Очандиано
- ТНАктёр
Тамар
Новас
- АМАктриса
Анхела
Молина
- ЧЛАктриса
Чус
Лампреаве
- КМАктриса
Кити
Манвер
- ЛДАктриса
Лола
Дуэньяс
- Сценарист
Педро
Альмодовар
- Продюсер
Агустин
Альмодовар
- ЭГПродюсер
Эстер
Гарсия
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ВМХудожник
Виктор
Молеро
- СГХудожница
Соня
Гранде
- ПРХудожница
Пилар
Ревуэлта
- ХСМонтажёр
Хосе
Сальседо
- РПОператор
Родриго
Прието
- АИКомпозитор
Альберто
Иглесиас