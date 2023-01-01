Разборка в Гранде
Wink
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Разборка в Гранде
6.52023, Showdown at the Grand
Комедия, Боевик92 мин18+

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Разборка в Гранде (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Владелец независимого кинотеатра противостоит строительной корпорации вместе со звездой дешевых боевиков. Терренс Ховард и Дольф Лундгрен в комедийном экшене о любви к кино.

«Уорнер Гранд» — единственный независимый кинотеатр в городе. Его владелец Джордж Фуллер изо всех сил старается держать заведение на плаву, но практически не находит поддержки у жителей. На территорию, где расположен кинотеатр, имеет виды компания-застройщик, которая хочет снести здание и разместить там люксовое жилье. Фирма даже готова заплатить Джорджу приличные деньги, но он отказывается расставаться с делом всей своей жизни. Уж точно не перед приездом в город Клода Люка Холлидея, любимого актера Джорджа, прославившегося боевиками категории B.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разборка в Гранде»