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Разборка в Гранде (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Владелец независимого кинотеатра противостоит строительной корпорации вместе со звездой дешевых боевиков. Терренс Ховард и Дольф Лундгрен в комедийном экшене о любви к кино.
«Уорнер Гранд» ��— единственный независимый кинотеатр в городе. Его владелец Джордж Фуллер изо всех сил старается держать заведение на плаву, но практически не находит поддержки у жителей. На территорию, где расположен кинотеатр, имеет виды компания-застройщик, которая хочет снести здание и разместить там люксовое жилье. Фирма даже готова заплатить Джорджу приличные деньги, но он отказывается расставаться с делом всей своей жизни. Уж точно не перед приездом в город Клода Люка Холлидея, любимого актера Джорджа, прославившегося боевиками категории B.
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Рейтинг
- ООРежиссёр
Орсон
Обловитц
- Актёр
Терренс
Ховард
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- АРАктриса
Аманда
Ригетти
- Актёр
Джон
Сэвэдж
- ПКАктриса
Пайпер
Курда
- МФАктёр
Майк
Фергюсон
- ДСАктёр
Джон
Скларофф
- ЭБАктёр
Эрик
Бреннер
- КДАктриса
Клемми
Дагдэйл
- ДИАктёр
Джозеф
Интеглия
- ООСценарист
Орсон
Обловитц
- МППродюсер
Мира
Пак Ховард
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ИЕАктриса дубляжа
Ирина
Евтягина
- КРХудожница
Коко
Ригал
- БСМонтажёр
Бретт
Солем
- НРОператор
Ной
Розенталь